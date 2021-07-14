أمريكا تتهم 4 إيرانيين بالتخطيط لخطف صحفي من أراضيها

المصدر: رويترز

قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن محكمة في نيويورك اتهمت أربعة إيرانيين أمس الثلاثاء بالتخطيط لخطف صحفي يقيم في الولايات المتحدة.

وأضافت في بيان أن المشتبه بهم من ضباط أو عملاء المخابرات الإيرانية وأنهم خططوا لخطف صحفي من بروكلين لم يُعلن عن اسمه كان نشطا في مجال حقوق الإنسان ومنتقدا للحكومة الإيرانية.

وقالت أودري ستراوس المدعية الأمريكية بالمنطقة الجنوبية من نيويورك "خطط المدعَى عليهم الأربعة لخطف مواطن أمريكي من أصل إيراني كان منتقدا للنظام وأخذ ضحيتهم المستهدفة إلى إيران عنوة حيث مصير الضحية غامض على أفضل تقدير".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز