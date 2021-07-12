نهب وقتل في جنوب أفريقيا تزامناً مع جلسة محاكمة زوما

المصدر: رويترز

بدأت محكمة في جنوب أفريقيا اليوم الاثنين في جلسة افتراضية نظر طعن مقدم من الرئيس السابق للبلاد جاكوب زوما على حكم بسجنه 15 شهرا في حين قالت الشرطة إن ستة قتلوا واعتُقل أكثر من 200 في احتجاجات متصلة بالقضية وعمليات نهب منذ الأسبوع الماضي.

واستمرت أعمال عنف ونهب متفرقة اليوم الاثنين بعد يومين من الاضطرابات التي أشعلها محتجون موالون لزوما في مسقط رأسه بإقليم كوازولو ناتال. وامتدت بعض الاضطرابات إلى جوهانسبرج أكبر مدن البلاد.

وصدر الحكم بسجن زوما، البالغ من العمر 79 عاما، بسبب رفضه تنفيذ أمر من المحكمة الدستورية بتقديم أدلة لتحقيق في فساد بالمستويات العليا بالسلطة خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات حتى عام 2018.

وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية اليوم الاثنين حريقا مستعرا في مركز تجاري في بيترماريتسبورج في كوازولو ناتال. وقالت إحدى القنوات إن الطريق السريع الذي يؤدي إلى المدينة أُغلق لمنع وقوع مزيد من العنف.

وقالت نات جوينتس، وهي وكالة مخابرات حكومية، إنه تم العثور على أربع جثث في خاوتينج اثنتان منها على الأقل مصابتان بطلقات نارية. وأضافت الوكالة أن قتيلين سقطا في كوازولو ناتال وإن التحقيقات جارية بشأن مقتل هؤلاء الستة.

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