اعتقال العقل المدبر لعملية اغتيال رئيس هايتي

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة الوطنية في هايتي يوم الأحد اعتقال المشتبه في أنه العقل المدبر لعملية اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس.

وقال رئيس الشرطة ليون تشارلز في ايجاز صحفي أنه تم إلقاء القبض على طبيب هايتي يعيش في ولاية فلوريدا الأمريكية .

وأوضح تشارلز أن القتلة المشتبه بهم اتصلوا به بعد الهجوم.

وهناك مزاعم بأن الرجل وظف شركة أمن فنزويلية خاصة تتخذ من فلوريدا مقرا لها في البداية من أجل حمايته الشخصية. وقال تشارلز أن الرجل لديه أغراض سياسية.

يشار إلى أن الطبيب هو ثالث مواطن أمريكي من أصول هايتيه- ورقم 21 في الاجمال- الذي يجري اعتقاله كمشتبه به في القضية.

وكان مويس،53 عاما، قد قُتل يوم الأربعاء في هجوم على منزله بالقرب من العاصمة بورت أو برنس. وأصيبت زوجته مارتين وتم نقلها إلى فلوريدا لتلقي العلاج.

ولا تزال اسباب الهجوم غير واضحة.



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