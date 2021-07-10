مقتل 5 أشخاص على الأقل إثر زلزال في طاجيكستان

المصدر: د ب أ

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب آخرون، في زلزال وقع في جمهورية طاجيكستان، في آسيا الوسطى اليوم السبت.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حالات الوفاة الخمس كانت في منطقة "طاجيكاباد"، على بعد حوالي 230 كيلومترا شرق العاصمة، دوشانبه.

وفي منطقة رشت، تم نقل اثنين من المصابين القصر إلى المستشفى.

وألحق الزلزال أضرارا بمبان وخطوط كهربائية في العديد من القرى، وتطلب الأمر إيواء العديد من الاسر في مراكز مؤقتة.

وأمر الرئيس إمام علي رحمن بتشكيل لجنة خاصة لتسجيل الأضرار وتنسيق عمليات الإنقاذ وتنظيم إزالة الأنقاض.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن "الزلزال بلغت قوته ست درجات في مركز الزلزال وثلاث في دوشانبه. وكان مركز الزلزال، الذي وقع صباحا على بعد حوالي 165 كيلومترا، شمال شرق دوشانبه".

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