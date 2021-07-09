اعتقال 15 كولومبيًا وأمريكيين اثنين لتورطهم في قتل رئيس هايتي

المصدر: د ب أ

قال رئيس الشرطة المؤقت في هايتي ليون تشارلز مساء الخميس إن 26 كولومبيًا وأمريكيين اثنين متورطون في اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس.

وتابع تشارلز خلال مؤتمر صحفي متلفز من العاصمة بورت أو برنس مع رئيس الوزراء المؤقت كلود جوزيف إنه تم اعتقال الرجلين الأمريكيين، من أصل هايتي، علاوة على 15 كولومبيا.

وأضاف أن ثلاثة كولومبيين مشتبه بهم قتلوا وفر ثمانية آخرين.

وقال وزير الدفاع الكولومبي دييجو مولانو في خطاب مسجل عبر الفيديو إن المعلومات الأولية أظهرت أن المشتبه بهم هم أفراد سابقون بجيش بلاده.

وتم خلال البث عرض المشتبه بهم الذين القي القبض عليهم وهم جالسون على الأرض ومقيدون بالأصفاد، وبعضهم به إصابات واضحة.

وكانت الشرطة في هايتي قد ذكرت في وقت سابق إنه تم اعتقال 6 مشتبه بهم وتم إطلاق الرصاص على أربعة آخرين، وقالت الأمم المتحدة إن قوات الأمن تحاصر المزيد من المشتبه بهم في بورت أو برنس.

وكان مويس قد قُتل في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء في هجوم على منزله بالقرب من العاصمة بورت أو برنس. وأصيبت زوجته مارتين وتم نقلها إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج .

وقال سفير هايتي لدى الولايات المتحدة, بوكيت إدموند, إن القتلة كانوا مرتزقة أجانب مدربين تدريبا عاليا ومسلحين تسليحا ثقيلا, وقد تظاهروا بأنهم عملاء لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية .

وذكرت تقارير أنه تم نهب غرفة نوم مويس ومكتبه، بينما اختبأت ابنته فى غرفة شقيقها وتم تقييد اثنين من العاملين .

وخلف الهجوم فراغا في السلطة، حيث تتخبط هايتى في أزمة سياسية عميقة منذ سنوات بعد أن شلت الاحتجاجات ضد حكم مويس البلاد مرارا .

وفي إشارة إلى الفوضى السياسية حتى قبل عملية الاغتيال ، عين مويس يوم الاثنين الماضي، ارييل هنري كسابع رئيس وزراء خلال ولايته ، خلفا لرئيس الوزراء المؤقت كلود جوزيف .

ولكن، مثل جوزيف الذي كان قبله، لم يكن من الممكن تثبيت هنري رئيسا للحكومة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في البرلمان، كما يتطلب دستور هايتي.

وقد عرف جوزيف نفسه بأنه القائم بأعمال رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء المؤقت حيث وقع مراسيم لحالة طوارئ لمدة 15 يوما وكذا أعلن الحداد لمدة 15 يوما أول أمس الأربعاء .

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة في 26 سبتمبر المقبل، وقال جوزيف إنه يريد الالتزام بذلك الموعد.



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