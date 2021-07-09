عاصفة تقتل 10 أشخاص وتشرّد المئات في غامبيا

المصدر: رويترز

تجولت أسر بأكملها في ضواحي بانغول عاصمة غامبيا أمس الخميس بحثا عن مأوى بعد أن سوت عاصفة هبت خلال الليل عشرات المنازل بالأرض في بعض مناطق غرب البلاد وأودت بحياة عشرة أشخاص على الأقل.

وحتى مساء أمس الخميس، ظلت مناطق ساحلية بدون كهرباء أو ماء بعد أن لحقت أضرار بالبنية التحتية للمرافق بسبب الرياح العاتية والأمطار والسيول.

وأظهرت بيانات حكومية أن عشرة على الأقل لقوا حتفهم في العاصفة التي وصلت لليابسة في منتصف الليل بينما فقد نحو 1500 منازلهم.

وقال سانا داهابا، الذي يرأس هيئة مكافحة الكوارث الطبيعية في غامبيا في مؤتمر صحفي أمس الخميس "أي روح أُزهقت نتيجة الكارثة هي خسارة ضخمة للبلاد".

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