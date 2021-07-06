بالفيديو.. العاصفة "إلسا" تضرب وسط كوبا

المصدر: د ب أ

وصلت العاصفة الاستوائية "إلسا" إلى اليابسة في المنطقة الوسطى من كوبا أمس الاثنين، في الوقت الذي تعاني فيه الجزيرة من ارتفاع حاد في حالات الإصابة بـ "كوفيد-19" ونقص في الغذاء والضروريات الأساسية الأخرى وسط أعمق أزمة اقتصادية منذ تفكك الاتحاد السوفيتي.

وقال خبراء الأرصاد الجوية المحليون إن العاصفة، التى ضربت كوبا على بعد حوالى 135 كيلومترا جنوب شرق هافانا، تجلب رياحا قوية وأمطارا غزيرة أغرقت بالفعل مناطق في جنوب ووسط الجزيرة، بحسب صحيفة "ميامي هيرالد".

ومن المتوقع هطول أمطار يتراوح منسوبها بين 12 و 25 سنتيمترا فى المناطق الوسطى مع توقع هطول أمطار تصل إلى 38 سنتيمترا كحد أقصى في بعض المناطق المعزولة، مما قد يؤدى إلى فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية، وفقا لما ذكره معهد الارصاد الجوية الكوبي.

وخلال الأيام القليلة الماضية، ضربت إلسا جزر بربادوس وسانت فنسنت وجزر جرينادين. وأسفرت العاصفة عن وفاة شخصين في جمهورية الدومنيكان وسانت لوسيا، وأتلفت محاصيل في هايتي.

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