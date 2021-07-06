بريطانيا تدعو للتعايش مع «كورونا» وسنغافورة تصنفها إنفلونزا موسمية

المصدر: (دبي ـ وكالات)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، عن خطط لإنهاء القيود المفروضة بسبب «كوفيد 19» في بريطانيا اعتباراً من 19 الجاري، قائلاً إنه يتعين على الشعب التعايش مع الفيروس.

وأوضح أن ارتداء الكمامات سيصبح اختيارياً، وأن الحكومة ستسمح للأعمال التجارية بفتح أبوابها، دون طلب دليل على التطعيم أو إجراء اختبار لـ«كورونا». كما قدمت سنغافورة رؤية جديدة للتعامل مع الفيروس، حيث صنفته على أنه «إنفلونزا موسمية»،وذلك في إطار العودة للحياة الطبيعية.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



إنجلترا بلا قيود «كورونا» والكمّامة خيار فردي

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز