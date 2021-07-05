أذربيجان تكشف أسباب حريق بحر قزوين

المصدر: د ب أ

كشفت السلطات في أذربيجان عن أسباب اندلاع حريق بحر قزوين.

وقالت إن حريقاً كبيراً اندلع في بحر قزوين قبالة سواحلها، بالقرب من حقل للغاز الطبيعي، وأرجعت أسبابه إلى ثوران "بركان طين".

ونقلت وسائل الإعلام في أذربيجان عن الشركة الوطنية للنفط والغاز الطبيعي "سوكار" قولها إن البركان قذف غاز الميثان وغيره من الغازات سريعة الاشتعال، ما تسبب في اندلاع الحريق مساء أمس.

ونُشرت مقاطع فيديو لألسنة كبيرة من اللهب على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرت بعض وسائل الإعلام أن الحريق ربما حدث بسبب انفجار في منصة بحرية.

إلا أن وزارة المواقف الطارئة في أذربيجان نفت اشتعال النيران في المنصة، واستبعدت وجود أي عنصر بشري وراء الحادث.

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