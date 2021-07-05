بالفيديو.. اندلاع حريق مهول بالقرب من حقل غاز طبيعي في بحر قزوين

المصدر: د ب أ

اندلع حريق كبير أمس الأحد في بحر قزوين قبالة سواحل أذربيجان، بالقرب من حقل غاز طبيعي.

ولم يتضح حتى الآن سبب اندلاع الحريق.

ونفت وزارة حالات الطوارئ الأذربيجانية مساء أمس الأحد التقارير التي أفادت بوقوع انفجار على منصة بحرية، وقالت إنه لم يكن هناك أي حادث.

وقالت الوزارة إن الخبراء يحققون في سبب الحريق.

وتم نشر مقاطع فيديو لألسنة اللهب الضخمة في وقت سابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأفادت بعض وسائل الإعلام اعتمادا عليها باحتمال حدوث انفجار على منصة بحرية.

بالفيديو.. اندلاع حريق مهول بالقرب من حقل غاز طبيعي في بحر قزوينhttps://t.co/cVn92BLqkD#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/D3JfbkAGAZ — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) July 4, 2021

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