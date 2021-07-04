مقتل ستة إثر تحطم طائرة خاصة في هايتي

المصدر: رويترز

ذكرت تقارير إعلامية وجماعة تبشير أن جميع ركاب طائرة خاصة وعددهم ستة منهم مبشران أمريكيان قد لقوا حتفهم في تحطم الطائرة في هايتي جنوب غربي العاصمة بورت أو برنس.

وذكرت صحيفة ميامي هيرالد الأمريكية نقلا عن بيان لمكتب الطيران المدني الوطني أن الطائرة تحطمت وهي في طريقها من مطار في بورت أو برنس إلى مدينة جاكميل الساحلية بجنوب هايتي.

ولم يُعرف بعد سبب الحادث.

وذكرت مؤسسة "جوسبل تو هايتي" التي مقرها أمريكا في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك أن اثنين من أعضائها هما ترنت هوستلتر (35 عاما) وجون ميلر (43 عاما) قتلا في تحطم الطائرة.

ولم ينشر المسؤولون في هايتي بعد أسماء الأربعة الآخرين.



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