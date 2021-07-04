بايدن: سنرد إذا كانت روسيا مسؤولة عن هجوم ببرامج الفدية

المصدر: رويترز

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس السبت إن "الاعتقاد المبدئي" للحكومة الأمريكية يتمثل في عدم مشاركة متسللين روس في هجوم إلكتروني ببرامج لطلب الفدية تعرضت له مئات المؤسسات الأمريكية، مشيرا إلى أن أمريكا سترد إذا كانت روسيا مسؤولة عن الهجوم

وقال بايدن "لسنا متأكدين" من هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وأضاف "الاعتقاد المبدئي أنها ليست الحكومة الروسية لكننا لسنا متأكدين بعد".

وقال بايدن إنه أصدر تعليمات لوكالات المخابرات الأمريكية لإجراء تحقيق. وتابع أن الولايات المتحدة سترد إذا خلصوا إلى أن روسيا هي المسؤولة عن الهجوم.

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