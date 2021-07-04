شاهد.. حريق في منطقة غابات قريبة من مدينة ناربون الفرنسية

المصدر: د ب أ

أقامت السلطات الفرنسية مخيماً للسكان بإحدى المناطق القريبة من مدينة ناربون الساحلية الفرنسية بعد نشوب حريق في منطقة غابات هناك.

وقال رئيس البلدية ديدييه مولي، أمس، في تصريحات لقناة "بي إف إم تي في" الإخبارية الفرنسية، إن المنازل السكنية لم تتأثر حتى الآن بالحريق.

وتُظهر الصور عموداً ضخماً من الدخان الرمادي والأسود فوق المنطقة.

وبحسب السلطات، تم نشر عدة مئات من رجال الإطفاء وعدة طائرات مخصصة لعمليات إخماد الحرائق.

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