وفاة ابنة أول رئيس لإندونيسيا متأثرة بإصابتها بكورونا

المصدر: د ب أ

توفيت، اليوم، الزعيمة السياسية بحزب جيريندرا الإندونيسي رحمواتي سوكارنو، ابنة الراحل أحمد سوكارنو، أول رئيس لإندونيسيا، وهي شقيقة صغرى لرئيسة إندونيسيا السابقة ميجاواتي سوكارنو، عن عمر يناهز 70 عاماً، متأثرةً بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وذكر موقع "ديتيك دوت كوم" الإخباري الإندونيسي وصحيفة "جاكرتا بوست" على موقعها الإلكتروني أن رحمواتي سوكارنو كانت تعالَج بمستشفى جاتوت سوبروتو العسكري بجاكرتا، بعد أن جاءت تحاليلها الخاصة بفيروس كورونا إيجابية.

وقد اتخذت رحمواتي سوكارنو نهجاً سياسياً مختلفاً عن شقيقتها الكبرى رئيسة إندونيسيا السابقة ميجاواتي سوكارنو التي ترأس الحزب الديمقراطي الإندونيسي للنضال الحاكم.

وتنتمي رحمواتي لحزب جيريندرا، ويعني "حزب حركة إندونيسيا العظيمة" وأُسِّس عام 2008.

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