فيديو.. سيل جارف يجتاح اليابان ويتسبب بفقدان 20 شخص

المصدر: رويترز

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن الجيش أرسل رجال الإنقاذ في حالات الطوارئ إلى مدينة أتامي بوسط البلاد اليوم السبت بعد حدوث انهيارات أرضية بفعل الأمطار الغزيرة مما أدى فقدان ما لا يقل عن 20 شخصا.

20 مفقودا في انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة في اليابانhttps://t.co/QsQEKYA3Vx#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/T21vPHaoPL — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 3, 2021

وأضافت الهيئة أن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا استدعى فريق عمل للطوارئ لمعالجة الأزمة. وبثت لقطات على تويتر لفيضانات تجرف أنقاض منازل مدمرة.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات تغمرها المياه جزئيا وعمال إنقاذ يخوضون في مياه بقارب نجاة صغير.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن الأمطار التي غمرت المدينة منذ أمس الجمعة تجاوزت بالفعل متوسط مستويات يوليو تموز في مقاطعتي شيزوكا، حيث يقع أتامي، وكاناجاوا المجاورة.

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