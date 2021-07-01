القضاء الألماني ينظر إيداع منفذ هجوم فورتسبورغ مصحة نفسية

المصدر: د ب أ

أعلنت المحكمة الابتدائية في مدينة فورتسبورغ الألمانية، أمس، أنها نظرت أربعة إجراءات لإيداع منفذ هجوم الطعن في المدينة بشكل مؤقت مصحة نفسية أو تعيين مشرف له وذلك قبل ارتكابه جريمته يوم الجمعة الماضي، لكنها لم تأمر بذلك في أي من هذه القضايا.

وأوضحت المحكمة أن إحدى المؤسسات التي تعالج الرجل طلبت في أحد هذه الإجراءات تعيين مشرف، لكن المحكمة رأت عدم توافر أسانيد كافية تدعم إصدار قرار بهذا الخصوص، وأنها لم تجد حاجة إلى استصدار قرار من المحكمة في إجراءين آخرين، بينما كانت المحكمة تتابع نظر الإجراء الرابع في الوقت الذي وقعت فيه الجريمة.

يُذكر أن المتهم (24 عاماً) شن هجوم طعن على مجموعة أشخاص في قلب مدينة فورتسبورغ يوم الجمعة الماضي بشكل عشوائي، وبدون سابق تحذير، ما أسفر عن مقتل ثلاث نساء (24 و49 و82 عاماً)، وإصابة سبعة أشخاص آخرين حالة بعضهم خطيرة.

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