الحزب الشيوعي الصيني يحتفل اليوم بمئوية تأسيسه

المصدر: د ب أ

يحتفل الحزب الشيوعي الصيني بعيد تأسيسه المئة اليوم الخميس باحتفال في ميدان تيانانمين بالعاصمة بكين، وخطاب للرئيس شي جين بينغ، زعيم الحزب، الذي عزز سيطرة الدولة على سكان البلاد البالغ عددهم 4ر1 مليار نسمة بصورة مطردة.

ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل، ولم يتم التخطيط لعرض عسكري يماثل ذلك الذي أقيم قبل عامين في الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وتأتي الذكرى المئوية للحزب الشيوعي في ظل إجراءات أمنية مشددة. وشرعت الشرطة قبل أيام في فحص جميع السيارات والركاب الذين يدخلون العاصمة، التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، وهو ما يؤدي إلى اختناقات مرورية طويلة في بعض الأماكن.

كما حشدت لجان الأحياء آلاف المتطوعين للحفاظ على النظام في الشوارع خلال استعراض قوة الحزب الشيوعي ونفوذه، فيما يقوم الجنود بتأمين محطات مترو الأنفاق.

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