مديرا أمن صربيان سابقان يواجهان عقوبة السجن مدى الحياة

المصدر: د ب أ

من المقرر أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة في لاهاي حكما على مديرين سابقين لجهاز أمن الدولة الصربي اليوم الأربعاء، بعد أكثر من 25 عاما من انتهاء حرب البوسنة.

وأدين يوفيتسا ستانيسيتش /70 عاما/ وفرانكو سيماتوفيتش /71 عاما/ بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويواجهان عقوبة السجن مدى الحياة.

وكان المتهمان مقربين من الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش الذي ورط صربيا في حروب في سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة وكوسوفو خلال فترة حكمه التي استمرت 12 عاما.

كما حوكم ميلوسيفيتش أمام المحكمة، لكنه توفي قبل صدور الحكم في عام 2006.

ويحمل ممثلو الادعاء الرجلين المسؤولية عن حملة التطهير العرقي التي استهدفت المسلمين والكروات.

وتمت تبرئة المتهمين في عام 2013، في حكم مثير للجدل للغاية تم إلغاؤه في الاستئناف. وصدرت أوامر بمحاكمة جديدة.

ويصر ستانيسيتش وسيماتوفيتش على الدفع ببرائتهما.

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