بايدن: إيران لن تحصل أبداً على سلاح نووي في عهدي

المصدر: د ب أ

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية، وذلك في تصريحات قبيل اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين أمس الاثنين.

وقال بايدن قبيل اجتماع البيت الأبيض: "ما يمكنني قوله لكم هو أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي في عهدي".

ومن المقرر أن يترك ريفلين منصبه في التاسع من يوليو.

وتجري مفاوضات في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني للعام 2015.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق في العام 2018، أدارت طهران ظهرها للقيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق.

ثم وسعت الجمهورية الإسلامية أنشطتها النووية تدريجيا بما يخالف الاتفاقات وقيدت عمليات التفتيش النووي الدولية.

ويحاول دبلوماسيون من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين التوسط بين الولايات المتحدة وإيران في المحادثات الجارية في فيينا منذ أبريل بهدف إنقاذ الاتفاق النووي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز