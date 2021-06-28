اندلاع حريق كبير قرب محطة قطارات بجنوب لندن

المصدر: رويترز

قالت إدارة إطفاء لندن اليوم الاثنين إن حريقاً كبيراً اندلع قرب محطة للسكك الحديدية في جنوب العاصمة البريطانية مما تسبب في تحويل مسار قطارات وتصاعد أعمدة دخان أسود في السماء.

وأضافت الإدارة إنها دفعت بعشر سيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع قرب منطقة إليفانت آند كاسل في جنوب لندن.

وأظهر مقطع مصور على حساب فرقة إطفاء لندن على تويتر وقوع انفجار وتصاعد ألسنة اللهب.

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