120 مليار دولار استثمارات عالمية لإنقاذ غابات الأمازون

المصدر: د ب أ

قرر المدير الرئيسي لحملة استثمارات عالمية لمحاولة إنقاذ غابات الأمازون إعادة توجيه نشاطه والتحول لاستهداف الشركات بعدما تحركت البرازيل "بعيدا جدا" عن حماية غاباتها.

وتقوم مجموعة "ستوربراند أسيت مانجمينت"، والتي تشرف على أصول بقيمة 120 مليار دولار، بقيادة مجموعة من الصناديق ذات الفكر المشابه والتي تدير ما يصل إلى 7ر3 تريليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي يان اريك سوجستاد في مقابلة إنه بعد فشل عام من الضغط على الحكومة البرازيلية لوقف قطع الأخشاب غير القانوني، فهذا يعني أن هناك حاجة إلى استراتيجية جديدة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأحد عن سوجستاد قوله "خلال الأسابيع المقبلة، سنقوم بالاتصال بـ50 شركة من أجل الضغط بشكل أكبر لتحقيق ذلك". ورفض سوجستاد تحديد أسماء الشركات، لكنه قال إن ستوربراند تركز على أولئك الذين من المرجح أن تستفيد شركاتهم من القطع غير القانوني للأخشاب.

وقال سوجستاد "لقد قمنا بإجراء تحليل شامل للمخاطر لاستثماراتنا وحددنا الشركات المعرضة بدرجة كبيرة لخطر إزالة الغابات".

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