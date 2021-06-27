بعد انهيار مبنى فلوريدا.. إخلاء برج مماثل في أمريكا

المصدر: رويترز

أعلنت السلطات في بلدة سيرفسايد بولاية فلوريدا حيث انهارت بناية سكانية قبل يومين أنها ستساعد على إخلاء برج مماثل قريب من سكانه خلال فحصه لرصد عيوب إنشائية قد تشير إلى وجود مخاطر مماثلة.

وقال تشارلز بوركيت، رئيس بلدية سيرفسايد: "أود أن أكون قادراً على القول إنه آمن ولا يمكنني ذلك الآن، وبقدر كبير من الحذر، ربما يكون من الحكمة السماح للناس بالانتقال لبضعة أسابيع بينما نتحقق من الأمر".

وأكدت هذه الخطوة الارتباك والغموض المحيطين بالانهيار المفاجئ لمبنى تشامبلين تاورز ساوث المكون من 12 طابقاً الذي خلَّف أربعة قتلى و159 مفقوداً ببلدة سيرفسايد الساحلية قرب ميامي.

وكان المبنى الذي أنشئ قبل 40 عاماً يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018، ووجدت "ضرراً إنشائياً كبيراً" بالمبنى.

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