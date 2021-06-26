تعرض طائرة هليكوبتر تقل رئيس كولومبيا لهجوم بالرصاص

المصدر: رويترز

أصيبت طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الكولومبي إيفان دوكي وآخرين بعدة رصاصات في هجوم وقع يوم الجمعة وذلك حسبما قال دوكي في رسالة مصورة.

وأضاف دوكي أن الحادث وقع بينما كانت الطائرة تحلق عبر منطقة كاتاتومبو باتجاه مدينة كوكوتا عاصمة إقليم نورتي دي سانتاندير.

وكانت الطائرة تقل إضافة إلى دوكي مسؤولين آخرين من بينهم وزيرا الدفاع والداخلية وحاكم إقليم نورتي دي سانتاندير.

وقال متحدث باسم الرئاسة إن الحادث لم يسفر عن إصابة أحد.

وأضاف الرئيس أنه صدرت أوامر لعناصر الأمن بضبط المسؤولين عن الهجوم على الطائرة الهليكوبتر.

وتعد منطقة كاتاتومبو المضطربة الواقعة على الحدود الكولومبية مع فنزويلا موطنا لمحصول الكوكا المكون الرئيسي للكوكايين.

وينشط في تلك المنطقة مقاتلو جيش التحرير الوطني اليساري ومقاتلو جماعة القوات المسلحة اليسارية (فارك) السابقون الذين يرفضون اتفاق السلام الموقع في 2016 مع الحكومة إلى جانب جماعات إجرامية مسلحة متورطة في تهريب المخدرات.

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