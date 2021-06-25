قنبلة مشبوهة بمكتب دائرة ميركل الانتخابية

المصدر: د ب أ

ذكرت الشرطة الألمانية أنه حدثت، أمس، حالة ذعر من وجود قنبلة في مكتب دائرة الانتخابية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مدينة شترالزوند شمالي البلاد.

وقالت الشرطة إن رجلاً ألصق عبوة مشبوهة بصندوق بريد المبنى الواقع في وسط المدينة بعد الظهر.

وتم استدعاء فرق خاصة للتعامل مع الذخيرة والمواد الخطرة المتخصصة من مرفق الإطفاء، لأنه لم يتضح ما إذا كانت العبوة خطيرة أم لا.

وتم تطويق المنطقة وإخلاء السكان القريبين منها كإجراء احترازي.

وأعلنت الشرطة أن الوضع آمن، لأن العبوة لم تكن تحتوي على أي مواد خطرة.

وقدَّم شهود وصفاً مفصلاً لرجل (43 عاماً)، زُعم أنه ألصق العبوة بصندوق البريد، ولم تتضح دوافعه.

وذكرت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار أن تحقيقات جارية بشأن رسالة أخرى تحتوي على مسحوق أبيض.

وتولَّت إدارة التحقيقات الجنائية القضية.

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