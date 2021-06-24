وفاة رئيس الفلبين السابق بنينو أكينو عن 61 عاما

المصدر: رويترز

توفي رئيس الفلبين السابق بنينو أكينو، ابن اثنين من أيقونات الديمقراطية في البلاد، اليوم الخميس بعد نقله إلى مستشفى في مانيلا.

وتوفي أكينو الذي حكم الفلبين بين 2010 و2016 عن عمر يناهز 61 عاما.

ولم يتضح حتى الآن سبب وفاته، لكنه نُقل إلى المستشفى في وقت سابق اليوم الخميس. ومن المنتظر أن تصدر عائلته بيانا في وقت لاحق اليوم.

وقدم قصر الرئاسة تعازيه للعائلة وطلب من الشعب الدعاء له.

وحظي أكينو، المعروف على المستوى الشعبي باسم نوي نوي، بدعم كبير من الناس ليتولى الرئاسة بعد أن توفيت في 2009 والدته كورازون أكينو، بطلة ثورة "سلطة الشعب" التي حكمت البلاد بين 1986 و1992.

وكان والده، الذي حمل اسمه نفسه، عضوا بمجلس الشيوخ وعارض حكم الرئيس السابق فرديناند ماركوس. واغتيل لدى عودته إلى الوطن من المنفى في 1983.

وأحدث الاغتيال صدمة للشعب وساهم في الإطاحة بماركوس في ثورة سلطة الشعب في 1986 ومهد الطريق لتولي والدة أكينو الحكم.

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