ماذا أهدى بايدن لبوتين خلال قمتهما الأخيرة؟

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال أول قمة له مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف بتاريخ 16 يونيو، نظارات شمسية من طراز فييتر (الطيار) المفضلة لديه، من صنع شركة أمريكية، متخصصة في تصنيع النظارات العسكرية للجيش الأمريكي، حسبما ذكرت "يورونيوز".

وقال بيتر فاسكيفيتس، رئيس "راندولف انجنييرينغ" إنه "فوجئ" برؤية نظارات من تصميم شركته تقدم كهدية دبلوماسية خلال لقاء تابعته وسائل الإعلام في العالم أجمع.

صناعة دقيقة تتطلب 200 مرحلة

وأضاف: "كان يوم عمل اعتياديا الى أن بدأت الهواتف ترن بحلول الظهر وشاهدنا تفاعلا شديدا على وسائل التواصل الاجتماعي، حينها أدركنا ما يحصل"، واصفا هذه اللحظة بانها "مفرحة جدا". وتابع "إنه أمر مدهش، أليس كذلك؟ أعني كم مرة تقدم فيها فرصة كهذه؟".

ويضع العسكريون عادة هذا الطراز من النظارات. وقد أبرمت الشركة عقدا مع الجيش الأمريكي منذ العام 1978 وتزوده شهريا بحوالي 25 ألف نظارة شمسية، إلى جانب ما تبيعه للعموم.

ويتطلب صنع كل زوج من هذه النظارات ذات الإطار الذهبي والمعروفة باسم "كونكورد" في إشارة إلى الطائرة الأسرع من الصوت، 200 مرحلة ويستمر ستة أسابيع.

وتنتج هذه النظارات في مدينة صغيرة في ولاية ماساتشوستس، الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة.

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