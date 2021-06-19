مصرع 5 أشخاص إثر انهيار مدرسة في بلجيكا

المصدر: د ب أ

توفي خمسة أشخاص في حادث انهيار مدرسة ابتدائية تحت الإنشاء بمدينة أنتويرب الساحلية في بلجيكا والذي وقع أمس الجمعة، حيث عثرت فرق البحث على أربعة قتلى آخرين تحت الأنقاض اليوم السبت.

كان قد تم العثور على جثة واحدة تحت أنقاض المبنى المنهار بعد قليل من وقوع الانهيار الذي حدث بعد ظهر أمس الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا) أنه سيتم التحقق مما إذا كان قد تم العثور على جميع الأشخاص المفقودين، وحين يتحقق ذلك سيتم إيقاف البحث عن مفقودين في مكان الحادث.

وانهارت أجزاء من المبنى الجديد والسقالات في حي نيو زويد بعد ظهر أمس الجمعة، لأسباب غير معروفة.

تم إنقاذ تسعة أشخاص أحياء، أصيب ثمانية منهم بجروح خطيرة، واستقرت حالتهم اليوم السبت.

وتمكن شخص آخر أقل إصابة من مغادرة المستشفى بعد عدة ساعات.

والضحايا هم عمال يعملون في موقع الحادث.

ووفقا لوكالة بيلجا قالت شركة البناء المسؤولة إنها تبذل ما في وسعها لمعرفة سبب ما حدث، وقالت: "نحاول الإجابة عن جميع الأسئلة، لكن ما يزال الوقت مبكرا في الوقت الحالي لتحقيق ذلك".

زار العاهل البلجيكي فيليب مكان الحادث بعد ظهر اليوم السبت وأبلغ بالتطورات.

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