موجة شديدة الحرارة تجتاح جنوب غرب أمريكا لليوم الخامس

المصدر: رويترز

استمرت في جنوب غرب الولايات المتحدة أمس الجمعة موجة شديدة الحرارة لليوم الخامس على التوالي مما يزيد الضغط على محطات توليد الكهرباء مع تسجيل معدلات استهلاك قياسية جديدة قبل انكسار الموجة الأسبوع المقبل.

وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرات متواصلة من موجة الحر لخمس ولايات هي كاليفورنيا ونيفادا ويوتا وأريزونا وجزء من كولورادو حيث بلغت درجات الحرارة ارتفاعات قصوى في منطقة تزيد فيها درجات الحرارة غالبا على 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية).

وقال خبير الأرصاد الجوية بوب أورافيك من مركز التنبؤات الجوية التابع لهيئة الأرصاد الوطنية في كوليج بارك بولاية ماريلاند "كل عام يكون الجو حارا في جنوب غرب" البلاد.

ومن بين المدن التي تشير توقعات الأرصاد إلى أنها ستسجل ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة اليوم الجمعة فينيكس حيث ستصل إلى 117 درجة (47 درجة مئوية).

وقالت هانا نايت (20 عاما) وتعمل في مقهى في فينيكس "أمر بائس حقا أنك لا تستطيع مغادرة بيتك إلا إذا كنت مضطرا".

وزادت موجة الحر الضغط على محطات الطاقة في تكساس وكاليفورنيا هذا الأسبوع لكنها صمدت أمام أرقام الاستهلاك القياسية.

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