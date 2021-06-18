جوتيريس أميناً عاماً للأمم المتحدة لفترة ثانية

المصدر: رويترز

عينت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا اليوم "الجمعة" الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريس لفترة ثانية مدتها خمس سنوات.

وقال جوتيريس أمام الجمعية العامة بعد أن أدى اليمين "سأبذل كل جهدي لضمان ازدهار الثقة بين الدول كبيرها وصغيرها والانخراط بلا هوادة في بناء الثقة".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أوصى مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا الجمعية العامة بإعادة تعيين جوتيريس. وتبدأ فترته الثانية في الأول من يناير كانون الثاني عام 2022.

وخلف جوتيريس بان جي مون في يناير كانون الثاني عام 2017 قبل أسابيع من تنصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتركز الكثير من فترة جوتيريس الأولى في مهادنة ترامب الذي شكك في قيمة الأمم المتحدة والعمل المتعدد الأطراف.

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