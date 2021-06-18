العثور على عشرات المهاجرين على وشك الموت بشاحنة في تكساس

المصدر: د ب أ

عثر ضباط حرس الحدود على أكثر من 30 مهاجرا، على وشك الموت، في مؤخرة شاحنة" تابعة لشركة "يو-هول".

ووجد ضباط حرس الحدود المهاجرين الـ33 "على وشك الموت بسبب الحرارة الشديدة" في الشاحنة المغلقة، يوم الخميس الماضي، في مقاطعة تكساس، جنوب شرق منطقة "إل باسو".

وكانت درجة الحرارة حوالي 37.8 درجة مئوية في ذلك اليوم.

ونقلت قناة "كيه.في.آي.إيه" التلفزيونية عن سيان ماك جوفين، رئيس قطاع "بيج باند" التابع لحرس الحدود قوله، "لو لم يتمكن ضباطنا الأبطال من تحرير هؤلاء المهاجرين المحاصرين، الذين ليس لديهم وثائق، لكنا قد شهدنا 33 حالة وفاة بائسة في هذا الحدث".

وأضافت القناة أنه بينما لم تحدث أي حالة وفاة، تم نقل 12 على الأقل من المهاجرين إلى المستشفى لتلقي العلاج.



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