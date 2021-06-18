بايدن يعلن 19 يونيو عطلة اتحادية بمناسبة مرور 156 عاماً على انتهاء العبودية

المصدر: د ب أ

وقع الرئيس جو بايدن أمس الخميس قانونا يجعل 19 يونيو عطلة اتحادية لإحياء ذكرى نهاية العبودية في الولايات المتحدة، مع منح معظم موظفي الحكومة الأمريكية إجازة مدفوعة الأجر اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الخميس.

وقال بايدن خلال حفل أقيم في البيت الأبيض مع نائبته كامالا هاريس: "الأمم العظمى لا تتجاهل أكثر اللحظات إيلاما. بل تحتضنها".

وينص القانون على تحديد أول عطلة اتحادية جديدة منذ ما يقرب من أربعة عقود، ويأتي بعد أكثر من عام من أحداث عنصرية أججها قتل الشرطة لأمريكيين من أصل إفريقي.

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