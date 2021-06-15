مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار جماعي بولاية شيكاغو

المصدر: د ب أ

ذكرت شرطة شيكاغو نقلا عن معلومات أولية أنه تم إطلاق النار على ثمانية أشخاص اليوم الثلاثاء في تجمع في حي إنجليوود جنوبي شيكاغو، ويعتقد أن أربعة قتلوا في مسرح الجريمة واثنان آخران في حالة حرجة.

وتم استدعاء الضباط إلى شارع ساوث مورجان بعد الساعة 0540 صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلى إثر بلاغ عن إطلاق النار على عدة أشخاص، وفقا لمتحدث باسم الشرطة.

لقي ما يصل إلى أربعة أشخاص حتفهم في مكان الحادث، وتم نقل أربعة آخرين إلى المستشفيات، بينهما اثنان في حالة حرجة واثنان في حالة غير معروفة، بحسب المعلومات الأولية للشرطة. وقالت الشرطة إنها لا تعتقد أن أي من الجرحى أو المتوفين كانوا من القصر، لكن لم يتسن معرفة أعمار جميع الضحايا على الفور، حسبما أفادت صحيفة "شيكاغو تريبيون".

وأصيب رجل لم يتسن معرفة عمره برصاصة في مؤخرة رأسه وهو في مركز "أدفوكيت كرايست" الطبي في أوك لون وحالته غير معروفة.

وأصيب رجل /25 عاما/ برصاصة في مؤخرة رأسه، وهو أيضا في ذات المستشفى وحالته غير معروفة.

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