مقتل وإصابة 11 شخصاً في انفجار ديناميت بالفلبين

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة الفلبينية أن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 7 آخرون اليوم الثلاثاء جراء انفجار عرضي للديناميت في وسط البلاد.

وأفاد تقرير الشرطة بأن سبعة أشخاص آخرين، بينهم طفلان 7 و12 عاما، أصيبوا في الانفجار الذي وقع بمنزل في بلدة بالود بإقليم ماسبات، على بعد 372 كيلومترا جنوب العاصمة مانيلا.

وأضاف التقرير أن "تحقيقا أوليا أظهر أن الانفجار نجم عن ديناميت يستخدم في عمليات الصيد غير القانونية".

وقالت الشرطة إن المنزل يعود لمسؤول في البلدة، وهو ضمن قتلى الانفجار.

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