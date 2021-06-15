بايدن يعد بأن يحدد لبوتين ما هي "خطوطه الحمراء"

المصدر: أ ف ب

وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين بأن يحدد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما المرتقب الأربعاء في جنيف ما هي "خطوطه الحمراء".

وصرح بايدن خلال مؤتمر صحافي في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل "لا نسعى الى نزاع مع روسيا، لكننا سنرد إذا واصلت روسيا أنشطتها".

ووصف بايدن الرئيس الروسي بأنّه رجل "ذكي" و"صلب"، لكنّه أكّد أنه يتعيّن على سيّد الكرملين أن يدرك أن وفاة المعارض الروسي نافالني، إذا حصلت، ستكون "مأساة".

ودان بايدن "الأنشطة العدوانية لروسيا" وشدّد على وجود نية لديه ولدى الحلف الأطلسي بـ"دعم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وضّمت روسيا شبه جزيرة القرم في العام 2014 وهي تدعم مذّاك انفصاليين موالين لروسيا في الشرق الأوكراني.

وقال بايدن "سنفعل كل ما بوسعنا لكي تتمكّن أوكرانيا من مقاومة العدوان". لكنّه حذّر بأنّ انضمام أوكرانيا إلى حلف شمل الأطلسي، الذي يسعى إليه بإصرار الرئيس فولوديمير زيلنسكي، لا يتوقّف عليه فقط، بل على قرار الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف.

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