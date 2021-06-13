20 مليون كمامة فاسدة تجتاح ولاية ألمانية

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية أن الولاية بها نحو 20 مليون كمامة غير صالحة للاستخدام لعدم مطابقتها للمواصفات.

وفي تصريحات لصحيفة "شتوتجارتر ناخريشتن"، ذكرت الوزارة أن لديها في المخازن 15.2 مليون كمامة من مشتريات الولاية في عامي 2020 و2021، إضافة إلى نحو 4.6 ملايين كمامة معيبة قامت الحكومة الاتحادية بتوريدها إلى الولاية.

وأضافت الوزارة أنه "برغم الاختيار الدقيق للموردين ورغم المواصفات الخاصة بالإنتاج في ألمانيا، فإن جزءاً من الكمامات غير مطابق للمعايير".

وأوضحت الوزارة أنه سيتم الإبقاء على الكمامات في المخازن كدليل إثبات إلى حين البت في مطالبات التعويض الموجهة إلى الشركات المصنعة، مشيرةً إلى أنها تُجري مفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن التعويض عن التكاليف الناجمة عن هذه الكمامات.

يشار إلى أنه كان من المعروف أن الولاية حصلت على كمامات معيبة لكن الحديث كان يدور حتى الآن عن كميات ضئيلة.

وعهدت الولاية في الوقت الراهن إلى منظمة الاختبارات (ديكرا) بفحص كمامات من نوع (إف إف بي 2) كانت الولاية اشترتها.

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