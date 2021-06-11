الصين تحث الولايات المتحدة على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي

المصدر: د ب أ

حث كبير الدبلوماسيين الصينيين يانج جيتشي الولايات المتحدة على إعادة العلاقات الثنائية إلى المسار عندما تحدث إلى وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن عبر الهاتف اليوم الجمعة، بحسب تقرير للتلفزيون الصيني المركزي.

وقال يانج جيتشي لبلينكن إن الحوار والتعاون يجب أن يكونا المعيار للصين والولايات المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت آخر مرة تحدثت فيها القوتان الكبريتان في مارس في ألاسكا وهو لقاء لم يتمخض عن أي اتفاق ذي معنى.

وفي مكالمة هاتفية اليوم الجمعة، حث يانج أيضا الولايات المتحدة على تناول القضايا المتعلقة بتايوان بحذر وعدم تسيس أي تحقيق في منشأ فيروس كورونا.

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