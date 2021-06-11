لأول مرة امرأة تترأس برلمان قبرص

المصدر: البيان الإلكتروني

انتخب النواب في قبرص، أمس الخميس، أنيتا ديميتريو لتولي رئاسة البرلمان، وهي المرة الأولى التي تشغل فيها امرأة هذا المنصب منذ تأسست البلاد كجمهورية مستقلة العام 1960.

واختيرت ديميتريو رئيسة للبرلمان في ثاني اقتراع بخمسة وعشرين صوتا بالبرلمان المكون من 56 مقعدا.

واعتبر الاختيار خطوة رئيسية في تعزيز تمكين النساء بالجزيرة الواقعة شرقي البحر المتوسط والمنقسمة عرقيا، وفق "روسيا اليوم".

وقالت النائبة البالغة من العمر 36 عاما إنها ستتولى المنصب "بحس عميق من المسؤولية"، كما تعهدت بالعمل "بحياد وموضوعية".

وأشاد قادة سياسيون وزملاء نواب بديميتريو، التي كانت المرأة الوحيدة بين ستة منافسين رجال على المنصب.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس إنه "سعيد على وجه الخصوص" بانتخاب ديميتريو لأن امرأة تتولى الآن أهم منصب سياسي بارز بعد الرئاسة.

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