احتجاز رجل بسبب تحذير زائف بخصوص قنبلة قرب موقع انعقاد قمة السبع

المصدر: رويترز

قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت رجلا بسبب تحذير زائف عن وجود قنبلة قرب المركز الإعلامي المقام لتغطية قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في جنوب غرب إنجلترا بعد أن اضطر أفرادها لإخلاء فندق إثر بلاغات عن عبوة مريبة وصلتها في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

واستُدعي أفراد الشرطة إلى فندق في فالموث، حيث تقيم أغلب الطواقم الإعلامية التي تغطي قمة زعماء العالم، في نحو الساعة 3:15 صباحا بالتوقيت المحلي بعد العثور على العبوة.

وجرى استدعاء وحدة إبطال مفعول القنابل التابعة للبحرية الملكية وأعلنت أن العبوة زائفة لكن بعد إجلاء أكثر من مئة من نزلاء الفندق والعقارات المجاورة.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 20 عاما من فالموث للاشتباه في تسجيله بلاغا كاذبا بوجود قنبلة وإنه الآن رهن الاحتجاز.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بريطانيا مساء أمس الأربعاء ويقيم في منتجع على البحر في خليج كاربيس على بعد نحو 25 ميلا من فالموث.

وشددت السلطات إجراءات الأمن حول قمة مجموعة السبع، وهي أول اجتماع بالحضور الفعلي لزعماء الدول الصناعية الكبرى منذ ما يقرب من عامين وجرى استدعاء خمسة آلاف شرطي إضافي من مختلف أرجاء بريطانيا.

وأغلقت الشرطة الطرق والمسارات الساحلية المؤدية لخليج كاربيس، وهو المنتجع الساحلي الصغير الذي يستضيف القمة ونصبت أسوارا حديدية وطبَقت قيودا أخرى في المكان.

وتوعد نشطاء بتنظيم احتجاجات مُعطلة ومزعجة أثناء القمة بهدف تسليط الضوء على قضاياهم.

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