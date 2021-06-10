الصين تقبض على 1100 شخص بتهمة غسل الأموال

المصدر: د ب أ

ألقت الصين القبض على أكثر من 1100 شخص، في حملة واسعة النطاق ضد استخدام العملات المشفرة في غسل الأموال، مما زاد من الدلائل على أنها تقوم بمكافحة الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة، بصورة أكبر.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الخميس عن وزارة الأمن العام، قولها في بيان لها، إن الشرطة ضبطت أكثر من 170 جماعة إجرامية استخدمت العملات المشفرة لغسل الأموال لتجنب تعقبها.

وأضافت الوزارة أن الحملة شملت 23 إقليما ومدينة.

واحتاجت الجماعات الإجرامية إلى الاستعانة بأشخاص للمساعدة في عملية غسل الأموال، بسبب مصادرة الحسابات المصرفية التي استخدموها في عمليات الاحتيال تلك.

ويشار إلى أن الصين زادت هذا العام من حدة حملتها المعنية بمكافحة استخدام العملات المشفرة، بعد الزيادة الهائلة التي طرأت على عملة البيتكوين وغيرها من العملات الرمزية في مطلع عام 2021، مما زاد من مخاوف الحكومة القائمة منذ فترة طويلة، بشأن احتمالية قيام المستثمرين الأفراد بعمليات احتيال وغسل أموال وحدوث خسائر في عملية التداول.



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