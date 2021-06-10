تحذير يدفع شرطة بريطانيا لإخلاء فندق بجوار موقع انعقاد قمة السبع

المصدر: رويترز

أخلت الشرطة البريطانية التي تؤمن قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في جنوب غرب إنجلترا فندقا في فالموث بعد بلاغات عن عبوة مريبة وصلتها في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس ووصفتها الشرطة فيما بعد بأنها "زائفة".

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بريطانيا مساء أمس الأربعاء ويقيم في منتجع على البحر في خليج كاربيس على بعد نحو 25 ميلا من فالموث حيث تقيم أغلب الفرق الإعلامية التي تغطي القمة.

وشددت السلطات إجراءات الأمن حول قمة مجموعة السبع، وهي أول اجتماع بالحضور الفعلي لزعماء الدول الصناعية الكبرى منذ ما يقرب من عامين.

وقالت شرطة ديفون وكورنوال "نعتقد حاليا أن ذلك كان تحذيرا زائفا وفتحنا تحقيقا جنائيا".

وأغلقت الشرطة الطرق والمسارات الساحلية المؤدية لخليج كاربيس، وهو المنتجع الساحلي الصغير الذي يستضيف القمة ونصبت أسوارا حديدية وطبقت قيودا أخرى في المكان. (إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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