مقتل 9 أشخاص على الأقل جراء انهيار مبنى على حافلة في كوريا الجنوبية

المصدر: د ب أ

قال مسؤولو إطفاء في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إن مبنى في مدينة جوانججو جنوب غربي البلاد انهار خلال عملية هدمه، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد تلقى رجال الإطفاء بلاغا يفيد بانهيار المبنى المكون من خمسة طوابق وسقوط حطامه على حافلة متوقفة في محطة بالقرب من موقع البناء.

وحتى الآن، تم انتشال تسعة قتلى وثمانية جرحى وكلهم من ركاب الحافلة، ونُقلوا إلى المستشفيات القريبة.

وافترض رجال الإطفاء في البداية أن الحافلة كانت تضم 12 شخصا، لكنهم وجدوا المزيد من الضحايا محاصرين بموقع الحادث أثناء عمليات الإنقاذ.

كما يبحث رجال الإنقاذ عن أي عمال بناء أو مشاة ربما يكونون قد دفنوا تحت الأنقاض.

ولم يُعرف سبب انهيار المبنى على الفور.

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