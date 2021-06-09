فرنسا تعلق المساعدات والدعم العسكري لأفريقيا الوسطى

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية إن فرنسا علقت المساعدات والتعاون العسكري في جمهورية أفريقيا الوسطى بسبب ما قالت إنه تقاعس الحكومة عن وقف "حملات التضليل الضخمة" التي تستهدف المسؤولين الفرنسيين.

وقالت الوزارة إن فرنسا خفضت عشرة ملايين يورو (12.18 مليون دولار) من الدعم الذي تقدمه لمستعمرتها السابقة وأوقفت التعاون العسكري المباشر معها.

وأضافت الوزارة "لم تف سلطات أفريقيا الوسطى بعدد من التعهدات التي قطعتها تجاه فرنسا"، ومنها وقف الحملات الإلكترونية التي تقول إنها تسعى لتقويض النفوذ الفرنسي.

ولدى فرنسا 300 جندي تقريبا في أفريقيا الوسطى، منها من يعملون ضمن بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة ومهمة تدريب تتبع الاتحاد الأوروبي. وقالت الوزارة إن البعثات الدولية لن تتأثر، لكن الجنود الذين يعملون مباشرة مع الجيش الفرنسي لن يتعاونوا بعد الآن مع جيش جمهورية أفريقيا الوسطى.

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