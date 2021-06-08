شاهد.. "البوليمر" بدل التربة للزارعة في اليابان

المصدر: البيان الإلكتروني

طورت اليابان أسلوبا جديدا لزراعة المحاصيل يستغني عن التربة، ويستخدم بدلا منها فيلما شفافا خاصا من البوليمر تتعلق به الجذور.

طور الفيلم أصلا كغشاء قابل للنفاذ للاستخدام في الكلى الاصطناعية، ويسمح بزراعة المحاصيل في الصحاري وأي أماكن أخرى تفتقر إلى التربة المناسبة، بحسب موقع "اليابان بالعربي".

ولأنه يسهّل إدارة إمدادات المياه والمغذيات، يمكن الآن لأي شخص الانخراط في الزراعة بدون مؤهلات خاصة أو تدريب مسبق. كما تستخدم تقنية فيلم البوليمر في حاويات الأطعمة والمشروبات، هذا الفيلم الثوري المبتكر في اليابان يمكنه تغيير طريقة إنتاج وتخزين الأغذية على مستوى العالم.

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