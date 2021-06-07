طائرة هاريس تواجه مشكلة فنية في أول رحلة خارجية لها

المصدر: د ب أ

واجهت الطائرة، التي كانت تستقلها نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس في أول رحلة خارجية لها، مشكلة فنية أمس الأحد، مما تسبب في تأخير توجهها إلى غواتيمالا في جولة تضم أيضا المكسيك.

وقالت المتحدثة باسم نائبة الرئيس سيمون ساندرز إنه بعد أقل من نصف الساعة من إقلاع الطائرة الحكومية من مطار عسكري بالقرب من واشنطن، اضطرت الطائرة إلى العودة إلى المطار من أجل تغييرها.

وأضافت المتحدثة "إنها مسألة فنية... لا توجد مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة".

وستركز زيارة هاريس الرسمية يومي الاثنين والثلاثاء على الهجرة والتعاون الاقتصادي. وستكون محطتها الأولى غواتيمالا سيتى.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد كلف نائبته هاريس بأخذ زمام المبادرة في الحد من الهجرة من دول أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأحد أن رحلة هاريس إلى الدولتين تأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية إدارة الرئيس جو بايدن للتعامل مع الأعداد القياسية من المهاجرين القادمين من دول أمريكا الوسطى.

وأشارت هاريس إلى الصحفيين لدى هبوطها من الطائرة بإبهامها ونقلت بلومبرج عنها قولها "لهم أنا بخير.. أنا بخير".

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