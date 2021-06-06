انتشال أربع جثث من موقع منجم منهار في المكسيك

المصدر: أ ف ب

ارتفع إلى أربعة عدد الجثث التي تم انتشالها من موقع منجم منهار بشمال المكسيك، حسبما أفادت السلطات المحلّية، فيما ويواصل رجال الإنقاذ جهودهم لإخراج العمّال العالقين.

وتقطعت السبل بما لا يقل عن سبعة عمال الجمعة جرّاء حادث انهيار المنجم في منطقة لإنتاج الفحم في ولاية كواهويلا بشمال المكسيك.

وقال وزير العمل على تويتر "تم انتشال الجثة الرابعة من العمال السبعة الذين عانوا جراء فيضان في المنجم الواقع في منطقة موزكيز في ولاية كواهويلا الجمعة".

وأضاف أنّ "عمل الإنقاذ المضني المنسق بين السلطات المحلية والفدرالية يتواصل".

ودفعت السلطات بقوات من الشرطة ووكالات الحماية المدنيّة إلى مكان الحادث للمشاركة في جهود الإنقاذ.

وشهدت كواهويلا، منطقة إنتاج الفحم الرئيسية في البلاد، عددا من حوادث المناجم المميتة في السنوات الماضية.

وأسوأ تلك الحوادث انفجار أودى بـ65 شخصا في منجم باستا دي كونشوس عام 2006.

ولا تزال جثث 63 من أولئك العمال في الموقع وناشدت العائلات مرارا السلطات المكسيكية العمل على انتشالها.

وفي سبتمبر الفائت، تعهد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور باستعادة رفاتهم.

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