رجل يوناني يقتل فرنسيين اثنين بالرصاص وينتحر

المصدر: أ ف ب

قتل شخصان بالرصاص الأحد قرب فندق في جزيرة كورفو اليونانية، كما أعلنت الشرطة، وذكرت لاحقا وسائل إعلام رسمية وشاهد أن مطلق النار قتل نفسه.

وقال مصدر في الشرطة في أثينا "تلقينا بلاغا عن حادث إطلاق نار عند الساعة 11,30 صباحا (08,30 ت غ) قرب فندق".

وأوضح شرطي "المعلومات الأولى التي لدينا هي أن شخصين أصيبا بجروح قاتلة. ولم يؤكد ذلك حتى الآن طبيب شرعي".

وقال شاهد لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إن رجلا يونانيا أطلق النار على شخصين قبل أن يقتل نفسه في منتجع داسيا الساحلي.

وأضاف شرط عدم كشف اسمه "توفي الشخصان إثر إصابتهما وقتل مطلق النار نفسه" موضحا "رأيت الجثث في قطعة أرض فارغة بجوار غرفة مستأجرة".

وقالت وكالة الانباء الرسمية "انا" إن رجلا يبلغ من العمر 60 عاما قتل رجلا وامرأة بسبب خلاف خاص.

وأوضح مصدر في الشرطة أن أحد الضحيتين يوناني كان يعيش في فرنسا.

ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات بين نزلاء الفندق.

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