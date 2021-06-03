صدور مذكرة اعتقال بحق مرشحة رئاسية في نيكاراغوا

المصدر: د ب أ

صدر أمر بالقبض على المعارضة البارزة في نيكاراغوا، كريستيانا تشامورو، أمس الأربعاء، وذلك بعد يوم من إعلانها أنها ستترشح للرئاسة.

واتُهمت ابنة الرئيسة السابقة فيوليتا تشامورو بـ "غسل الأموال"، كما وافقت محكمة في العاصمة ماناجغوا على طلب من مكتب المدعى العام يمنع تشامورو من شغل منصب عام ومغادرة البلاد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية نقلا عن إشعار من القضاء.

وقال شقيقها الصحفي كارلوس تشامورو إن "شرطة مكافحة الشغب" فتشت منزل المرشحة الرئاسية لمدة خمس ساعات وتركتها أخيرا قيد الإقامة الجبرية في الساعة 05:45 مساء بالتوقيت المحلي (23:45 بتوقيت غرينتش) وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا يزال منزلها محتلا من قبل الشرطة".

وقبل أقل من أسبوعين، قالت وزارة الداخلية في نيكاراغوا إنها بدأت تحقيقا في غسل الأموال مع كريستيانا تشامورو لمخالفات مزعومة بين عامي 2015 و2019 في الإدارة المالية لمؤسسة تحمل اسم والدتها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز