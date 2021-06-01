ماليزيا تتهم طائرات صينية بالتحليق بالقرب من مجالها الجوي

المصدر: د ب أ

اتهم الجيش الماليزي اليوم الثلاثاء، 16 طائرة عسكرية صينية، بالتحليق بالقرب من مجالها الجوي، بعد أن دخلت ما أطلق عليه "المنطقة البحرية الماليزية" في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقالت القوات الجوية الملكية الماليزية في بيان لها إن "سلاح الجو الملكي الماليزي يؤكد على اكتشاف 16 طائرة تابعة للقوات الجوية لـ /جيش التحرير الشعبي/ دخلت المجال الجوي لـ /للمنطقة البحرية الماليزية/، وكانت تحلق بالقرب من مجالنا الجوي".

وأضافت القوات الجوية الملكية الجوية أنها أرسلت طائرات استطلاع "لإجراء تعرف بصري" على الطائرات الصينية، التي قالت إنها روسية الصنع من طراز /إليوشن إل-76" وطائرة صينية من طراز "شيان واي-20"، وهي "طائرة نقل استراتيجي... قادرة على القيام بمهمات متنوعة"، بحسب ما قاله سلاح الجو الملكي الماليزي.

ويشار إلى أن ماليزيا هي واحدة من ست دول لديها مطالبات بحرية أو إقليمية في بحر الصين الجنوبي.

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