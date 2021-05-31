ألمانيا تطلب توضيحاً بشأن تقرير عن تجسس أمريكا على ميركل

المصدر: رويترز

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين إنها تتابع تقريرا عن استغلال الولايات المتحدة لشراكة مع الدنمرك للتجسس على كبار المسؤولين في دول مجاورة بينهم المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل. وقال المتحدث شتيفن زايبرت في مؤتمر صحفي اعتيادي إن "الحكومة الاتحادية على علم بالتقرير وعلى اتصال بجميع الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة للحصول على توضيح".

وأضاف "من ناحية المبدأ كما تعرفون، أود أن أطلب منكم تفهم أن الحكومة الاتحادية لا تعلق علانية على الأمور المتعلقة بأنشطة الاستخبارات".

وكان تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون الدنماركية قد ذكر أن وكالة الأمن القومي الامريكية استغلت شراكة مع وحدة تابعة للمخابرات الخارجية بالدنمرك للتجسس على مسؤولين كبار في دول مجاورة ومنهم ميركل.

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