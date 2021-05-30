الصين.. مركبة شحن تلتحم بنجاح بمحطة فضاء قيد الإنشاء

المصدر: د ب أ

التحمت مركبة الشحن الفضائية الصينية غير المأهولة (تيانتشو-2)، التي تحمل الإمدادات والمعدات والوقود، بنجاح بوحدة محطة الفضاء الأساسية (تيان خه) اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الفضاء الصينية أنه في الساعة 5:01 من صباح الأحد بتوقيت بكين(2101 السبت بتوقيت جرينتش)، اكتملت عملية الالتحام المقررة بشكل متزامن بين (تيانتشو-2) و(تيان خه)، واستغرقت كامل العملية 8 ساعات تقريبا.

وانطلق الصاروخ (لونج مارش-7 واي 3)، الذي يحمل (تيانتشو-2)، من موقع الإطلاق الفضائي ونتشانج على ساحل مقاطعة هاينان جنوبي البلاد، الساعة 2055 من مساء السبت بتوقيت بكين ( 1255 بتوقيت جرينتش)

وبعد الالتحام، ستزود (تيانتشو-2) وحدة (تيان خه) بالوقود اللازم. كما ستجرى اختبارات على معدات تطبيقات الفضاء كما هو مخطط.

أطلقت الصين الوحدة الأساسية (تيان خه) في 29 أبريل الماضي. وتخطط البلاد لاستكمال التحقق من التقنيات الرئيسية والبناء في المدار لمحطة الفضاء من خلال عمليات إطلاق متعددة في غضون عامين.

ويعتبر هذا الإطلاق هو المرة الأولى التي يتم فيها استخدام نظام نقل الشحنات، المكون من مركبة (تيانتشو) وصواريخ (لونج مارش-7)، إلى محطة الفضاء.

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